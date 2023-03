Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en mars

La première saison de la série The Last of Us approche de son terme, et cela tombe plutôt à pic, puisque la version nouvelle génération du chef-d'œuvre vidéoludique dont elle s'inspire viendra enfin honorer le PC de sa présence le 26 mars. Beaucoup parmi les lecteurs de Clubic attendent ce portage, c'est donc avec une petite pensée pour vous qu'il est cité ici (❤).

Pour celles et ceux n'ayant jamais entendu parler de cette perle de Naughty Dog, il est question d'incarner Joel, survivant d'un monde post-apocalyptique ravagé par un champignon infectant les êtres humains. Sa route croisera celle d'Ellie, une adolescente qui va bouleverser son monde à plus d'un titre. Nous vous envions en tout cas de découvrir pour la toute première fois cette histoire véritablement poignante dans la meilleure qualité possible.