Minecraft : l'éditeur de monde arrive vite, découvrez-le en vidéo !

L'ajout d'un éditeur de monde sur la version Bedrock aurait un impact significatif, car elle est plus populaire que la version Java. En effet, elle n'est pas seulement disponible sur PC, mais également sur smartphones, tablettes et consoles de jeu. Elle tend aussi à être plus accessible pour les plus jeunes, dont la créativité pourrait bénéficier d'un coup de boost avec un tel outil entre les mains.