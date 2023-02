"The Legend Of Zelda" est jouable en intégralité sur Minecraft... et sans mods

Quelques semaines à peine après avoir recréé les jeux Sonic the Hedgehog et Super Mario Bros. dans Minecraft, le créateur C1OUS3R s'est attaqué à un autre monument du jeu vidéo : The Legend of Zelda. Pour recréer le RPG de 1986 dans le jeu bac à sable, pas question d'utiliser le moindre mod. Il n'a eu recours qu'à des outils intégrés au jeu ainsi qu'à des blocs de commande et des textures personnalisées. Le tout est détaillé dans la vidéo making of ci-dessous.