Zelda: A Link to the Past sur Windows (et autres) et sans émulateur ? Oui, c'est possible !

Probablement l'un des jeux Zelda les plus populaires de tous les temps, avec Ocarina of Time, Majora's Mask ou le plus récent Breath of the Wild, A Link to the Past s'offre un nouvel essor, courtoisie d'un travail bénévole de longue haleine.

Cela a en effet commencé par le projet de désassemblage Zelda 3 JP, visant à transformer la ROM du jeu en code brut, entre autres. Un coup de pouce inestimable pour xander-hej, qui a ainsi pu mieux comprendre comment le titre a été développé pour le réassembler de la manière la plus fidèle possible.

Le programmeur ainsi que 19 contributeurs au projet ont ensuite utilisé les librairies PPU et DPS de LakeSNES, un émulateur de la console culte. Pour autant, cette version de A Link to the Past se passe justement d'un émulateur. Cela la rend ainsi compatible avec de nombreuses autres plateformes sur lesquelles il était jusqu'alors impensable de pouvoir jouer à ce monument.