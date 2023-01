Ocarina of Time sous Unreal Engine 5, et la légende reprend somptueusement vie

Cela fait maintenant 6 mois que CryZENx travaille sur une réadaptation complète du mythique jeu de la Nintendo 64 (sorti il y a 25 ans, ça ne nous rajeunit pas) sur l'Unreal Engine 5, la dernière et prometteuse version du célèbre moteur d'Epic, actuellement en version 5.1.

Il y a quelques jours, l'artiste a publié une nouvelle vidéo pour présenter aux fans de son projet et du jeu les dernières évolutions de son œuvre. Après la Forêt Kokiri, les Champs d'Hyrule, le Temple du Temps et le village Cocorico, destination cette fois le Ranch Lon Lon et le marché d'Hyrule !