Unreal Engine 5 : le photoréalisme à portée de Ray Tracing dans cette vidéo de démonstration

Bien que relativement bref, l'extrait en question illustre bien les prouesses réalisées à l'aide de l'Unreal Engine 5. Car en plus d'une modélisation proche du photoréalisme, cette forêt pourtant virtuelle tire profit des outils Lumen et Nanite. Le premier est « un système d'illumination globale et de réflexion par défaut ». Il est donc très proche du ray tracing. Le second est un autre « système de géométrie virtualisée [...] qui travaille intelligemment sur les détails perçus et pas plus ».



Autre bon point, et une fois tous les effets appliqués, cette forêt tourne à 30fps sur un ordinateur équipé d'une carte graphique RTX 2080. Des performances plutôt honorables donc. Reste à voir si les futurs jeux vidéo sauront pleinement exploiter le potentiel de l'Unreal Engine 5 pour nous permettre de profiter d'un rendu aussi bluffant.