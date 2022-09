Incroyable : il créé un ordinateur dans Minecraft capable de faire tourner Minecraft

À la base, la toute première version du Chungus permettait de jouer uniquement à des titres peu gourmands comme Snake ou Tetris. Cette seconde itération va beaucoup plus loin puisque ses composants ont été améliorés. On y trouve par exemple un processeur à 1 Hz accompagné d'une carte graphique AMOGUS et ses 6 Ko de mémoire vidéo. Le tout sur un écran de 96 x 96 pixels ne pouvant gérer que deux couleurs différentes. Cela ne fait bien évidemment pas rêver, mais pour un ordinateur dans Minecraft, ce n'est pas si mal !