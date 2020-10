Minecraft Caves and Cliffs : que contiendra la mise à jour 2021 ?

Le 3 octobre 2020 s'est déroulé le Minecraft Live, un événement numérique durant lequel le studio Mojang a donné un premier aperçu de la prochaine mise à jour majeure du jeu, qui devrait arriver au cours de l'été 2021. Comme son nom l'indique, il s'agira d'une révision des grottes et des montagnes, qui apporteront quelques nouveautés aux joueurs.

Ainsi, les refuges souterrains pourront contenir des lacs, des tunnels et cavernes à explorer, des chutes d'eau et bien plus encore. En effet, au moins trois nouveaux mini-biomes feront leur apparition : les Lush Caves sous les arbres Azalea qui offriront de nouveaux arbres et blocs, les Dripstone Caves qui intègreront des stalactites et stalagmites susceptibles d'empaler les joueurs.

Et enfin le Deep Dark, accessible à la couche 60, qui contiendra des « Skulk blocks », un nouveau type de mob, et une nouvelle source de lumière. Quant aux montagnes, elles seront dotées de sommets glacés, de crevasses et de chèvres des montagnes, dont il faudra se méfier.