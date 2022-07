Minecraft dit un grand "non" aux NFT

Selon Microsoft et Mojang, le support des NFT dans leur jeu au succès planétaire va à l'encontre de nombreuses règles faisant le succès de Minecraft. Le titre massivement multijoueur a notamment toujours eu pour objectif de rendre son contenu accessible à toutes et tous.

Or, un NFT est par nature aux antipodes d'une telle ouverture, puisqu'il s'agit d'objets à caractère limité et exclusif. C'est pourquoi Mojang et Minecraft n'ont pas l'intention d'intégrer la technologie de la blockchain dans leurs applications et serveurs clients. Cela afin de conserver l'identité saine et inclusive de Minecraft.

Compte tenu du fait que le jeu fonctionne via divers serveurs, dont la plupart détenus par les joueuses et joueurs eux-mêmes, Microsoft et Mojang craignent également les risques de créations de NFT tiers. Cela pourrait selon eux mener à des dérives pour faire payer des sommes frauduleuses ou soumises à l'inflation à d'autres membres de la communauté.

Ainsi, toute forme de vente sous le manteau est systématiquement sévèrement réprimandée sur Minecraft. Bien entendu, le but n'est pas uniquement altruiste, il s'agit de concentrer de telles ventes dans une marketplace propriétaire.