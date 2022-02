La plateforme crypto FTX lance FTX Gaming, un service consacré au play-to-earn

La plateforme de crypto-monnaies FTX vient d’annoncer la création d’une division spécialisée dans les jeux vidéo et la commercialisation de crypto-monnaies et de NFT dans l’industrie. Selon les informations de Bloomberg, cette nouvelle branche proposera une plateforme de « crypto as a service » qui permettra aux éditeurs et studios de jeux vidéo de lancer des NFT et de soutenir cette nouvelle technologie de la blockchain .