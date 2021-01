Minecraft Earth : les serveurs fermeront dès le mois de juin

Lancé en novembre 2019 via son accès anticipé, Minecraft Earth n'aura jamais galvanisé les foules malgré ses 2,5 millions de téléchargements en trois petits jours. Reprenant le concept popularisé par Pokémon GO, le titre de Mojang a souffert de l'épidémie de Covid-19 puisque les joueurs ne peuvent toujours pas se déplacer librement à cause des différents confinements. Et la pandémie aura finalement eu la peau du jeu...