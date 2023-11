Diablo IV Vessel of Hatred : la première extension confirmée durant la BlizzCon

La pièce maîtresse des annonces autour de Diablo IV n’est bien sûr nulle autre que sa première extension, alors que Blizzard a souligné son souhait d’en sortir une chaque année. Mais il n’y a pas de meilleur de temps que le présent, alors voici le (malheureusement très court) teaser dédié à cette fameuse extension, portant le nom révélateur Vessel of Hatred. Celle-ci et attendue d'ici fin 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.