Diablo IV : qu'est-ce qui va changer avec le premier gros patch ? On a dejà de bonnes pistes

Il ne s'agit bien sûr que de la partie visible d'un grand iceberg infernal, Blizzard prévoyant de soutenir Diablo IV aussi longtemps que possible. Nous devrions donc nous attendre à de nombreux autres patches majeurs au fil des saisons. Sur le plus long terme encore, nous savons déjà que deux extensions sont dans les cartons. Il y a donc encore du pain (et des têtes de démons) sur la planche pour l'équipe du jeu et les héros de Sanctuaire.