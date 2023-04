Diablo IV : vous reprendriez bien une autre bêta ouverte avant le lancement ?

Une fois l'histoire principale terminée en difficulté Aventurier ou Vétéran, il faudra terminer une sorte de donjon « palier » afin de débloquer les niveaux de difficulté suivants que sont Cauchemar et Tourment. Chacun s'accompagne de nouveaux items (ainsi que d'un niveau d'objet propre, respectivement de 50 à 70, puis de 70 à 150) à récupérer et sera représenté par des ennemis toujours plus agressifs et résistants.

À partir de la difficulté Cauchemar, les donjons comme ceux parcourus dans la bêta ouverte pourront être transformés par des clés apportant des modificateurs, avec comme promesse de meilleures récompenses. Dans le monde ouvert, des sortes de failles vers les Enfers s'ouvriront au hasard pendant un temps limité. Abattre des démons dans ces zones octroiera une monnaie unique qui permettra d'ouvrir des caches disséminées en leur sein afin de cibler une catégorie d'objet particulière (les gants, par exemple). Une fois le temps écoulé, la faille se refermera et la monnaie obtenue sera perdue.

L'équipe s'est attardée sur d'autres éléments durant ce stream, que vous pouvez retrouver dans son intégralité ci-dessus. Blizzard prévoit un autre stream de ce type courant mai, qui s'intéressera notamment au système de saisons et à ce qui pourra motiver les joueurs à revenir régulièrement sur Diablo IV. Rendez-vous est en tout cas pris pour faire brûler les serveurs du 12 au 14 mai en attendant le lancement officiel début juin (on ne va pas vous mentir, on a très hâte d'y être !).