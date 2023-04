Diablo IV, c'est quand le "vrai" lancement ?

En lieu et place du 6 juin, ces fans pourront s'installer sur Sanctuaire le 2 juin en Europe et en Asie, selon les mêmes horaires que pour le lancement, et le 1er juin à 16 h aux États-Unis, heures locales et visiblement toutes plateformes confondues.

Dans tous les cas, Blizzard devrait débloquer quelques jours avant l'accès anticipé ou le lancement la possibilité de précharger le jeu, histoire que les joueuses et joueurs soient parés pour l'heure H, le jour J. Rappelons que la bêta ouverte pesait tout de même aux alentours de 90 Go !

Avec toutes ces connaissances, les héros intrépides sont donc armés comme il se doit pour purifier Sanctuaire des forces démoniaques une fois le 6 juin (ou le 2 juin pour certains) venu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.