Diablo IV : vous voulez jouer à la bêta ouverte ? Pourquoi il va vous falloir être très patient

Qui plus est, Blizzard a averti que les serveurs de la bêta pourront à l'occasion être coupés pour « déployer des ajustements et correctifs d'infrastructure ». Si après des heures d'attente, vous arrivez enfin à jouer, ne cognez donc pas votre écran ou votre bureau comme s'il s'agissait d'un démon dans le cas où cela devait se produire… et retournez sereinement à la case file d'attente.