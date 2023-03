Diablo IV est tellement infernal qu'il est apparemment capable de brûler des cartes graphiques

Si nombre de joueurs ayant précommandé le jeu et attendant impatiemment le 6 juin prochain ont pu profiter de Diablo IV en avance, avec une bêta ouverte prévue ce week-end, d'autres auraient été victimes d'une cruelle déconvenue.

Des utilisateurs ont ainsi fait part de leurs déboires sur les forums de Blizzard et Reddit. Durant des cinématiques, leurs cartes graphiques ont visiblement été briquées et ont rendu l'âme. La plupart de ces cas semblent toucher des modèles custom de RTX 3080 Ti (principalement du côté de Gigabyte et EVGA). Un autre utilisateur a rapporté le même problème sur sa Radeon RX 6900 XT.