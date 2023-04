Diablo IV : lancement le 6 juin garanti sans bugs ?

L'obtention du célèbre statut Gold avec une telle avance est en effet un signe encourageant pour Diablo IV. Cela devrait laisser du temps supplémentaire à l'équipe pour apporter les dernières touches d'ajustement afin de peaufiner le titre.

Malheureusement, comme nous l'avons vu par le passé, ce statut ne met pas totalement un jeu à l'abri de bugs et autres déconvenues. Rappelez-vous notamment de Cyberpunk 2077 qui avait bien reçu le statut Gold quelques semaines avant sa sortie… pour le résultat que l'on connaît notamment sur PS4 et Xbox One.

Quoi qu'il en soit, quatre ans après son annonce à la BlizzCon, Diablo IV devrait bien ouvrir les portes des Enfers le 6 juin 2023. Celles et ceux qui ont précommandé les éditions Deluxe et Ultime auront droit à un peu d'avance et pourront se lancer dans Sanctuaire le 2 juin. En espérant que les serveurs tiendront la charge le jour J.