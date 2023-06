Diablo IV : un véritable carton infernal pour le dernier jeu événement de Blizzard

Une victoire pour ainsi dire totale pour Blizzard, qui en avait bien besoin après plusieurs scandales et tollés (globalement mérités), tant en interne qu'autour de jeux comme Diablo Immortal, Overwatch 2, ou encore Warcraft III Reforged, pour n'en citer que quelques-uns. Et il ne s'agit que du début de l'aventure pour Diablo IV, alors que la première saison arrivera courant juillet et que deux extensions seraient déjà en préparation.