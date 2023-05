Diablo IV : restez un instant et écoutez un rappel de l'histoire avant de retourner en Enfer

Fatigués par cette guerre et épris l'un de l'autre, ils décident de construire Sanctuaire, un monde à l'abri de ce terrible conflit pour les anges et les démons qui partagent leur vision. De l'union de ces deux entités naîtront les Nephalems, des êtres humains dotés de pouvoirs nettement supérieurs à ceux de leurs parents.

À tel point que les opinions d'Inarius et de Lilith finirent par diverger, et qu'une nouvelle lutte entre anges et démons vit le jour pour le contrôle de Sanctuaire. Dans l'exercice, les pouvoirs des Nephalems ont été contenus pour en faire de simples et bien plus malléables mortels. Pour assurer son emprise sur ce monde, Inarius finit par en bannir Lilith. Il fut cependant arrêté par ses pairs et envoyé en Enfer en guise de punition.