Diablo IV : comment s'est passé le lancement du dernier jeu événement de Blizzard ?

L'enfer est, dit-on, pavé de bonnes intentions, et il reste encore du chemin à parcourir pour que Blizzard regagne la confiance de sa communauté (si cela est encore possible ?). Le lancement de Diablo IV est un premier bon signe en ce sens, mais il ne s'agit pas de se reposer sur ses lauriers.

À ce titre, un système de saisons sera mis en place à partir de juillet, notamment pour étoffer un endgame déjà bien fourni. Et à plus long terme encore, l'éditeur prévoit déjà non pas une, mais deux extensions pour Diablo IV. Un Sanctuaire pour les fans de hack'n slash, mais surtout pour Blizzard ?