Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en juin

Sans grande surprise, l'un de nos jeux les plus attendus de l'année figure à la première place de ce top 5 du mois de juin : Diablo IV ! Onze ans après le troisième opus, Blizzard remet le couvert avec un titre qui a déjà reçu un accueil critique très favorable, notamment chez Clubic avec un joli 8/10.

On avait du mal à y croire, et pourtant Diablo IV représente le meilleur de ces trois grands frères, le tout dans un Sanctuaire plus vaste que jamais. Qu'il s'agisse d'un gameplay hack and slash maîtrisé, d'une esthétique macabrement belle ou d'un scénario prenant, ce nouvel opus de la légendaire franchise coche toutes les bonnes cases. Retour en Enfer avec plaisir le 2 ou le 6 juin selon l'édition sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.