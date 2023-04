Final Fantasy XVI : l'exclu PS5 assure le spectacle avec une longue séquence de gameplay

Cette longue séquence de gameplay s'est par ailleurs longuement attardée sur le système de combat de Final Fantasy XVI. Sur ce point, Square Enix s'est arrogé les services d'ex-développeurs de la licence Devil May Cry, et cela saute littéralement aux yeux. L'action entièrement en temps réel est frénétique, les combos pleuvent et les effets spéciaux explosent la rétine. L'équipe a aussi présenté de nombreuses options d'accessibilité permettant à tout un chacun de profiter de l'histoire et des combats comme il l'entend. Le jeu s'adresse ainsi à la plus large audience possible.

Et encore, les combats « classiques » ne sont rien en comparaison de ceux opposant Clive sous la forme d'un Eikon à un autre monstre. Le prochain titre de Square Enix va en effet mettre le paquet en ce sens dans des duels proprement titanesques et diablement épiques. Nous disions que cette séquence de gameplay assure le spectacle, et il s'agit là d'un euphémisme !