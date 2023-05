Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en mai

On commence d'ailleurs en fanfare avec certainement l'un des jeux les plus attendus de l'année : la suite du chef-d'œuvre Breath of the Wild, baptisée Tears of the Kingdom ! Préparez-vous donc à sauver Hyrule en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai !

Dans cette nouvelle aventure, Nintendo adopte un ton beaucoup plus sombre avec un Ganondorf plus puissant que jamais, mais également aérien avec un vaste monde ouvert faisant la part belle à la verticalité. Link en profite pour gagner en mobilité avec un gameplay bac à sable encourageant l'ingéniosité et la construction de véhicules de tous bords. Dire que l'on surveille ce jeu avec une fébrilité difficilement contenue est un euphémisme.