Street Fighter 6 et Tekken 8 font parler les poings et frappent très fort !

Mais avant tout, c’est la date de sortie que l’on retiendra, qui a été officiellement confirmée pour le 2 juin 2023. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec tous les détails que nous avons déjà présentés grâce aux fuites d'informations de Tom Henderson en amont de la cérémonie.

L’une des principales nouveautés de cet épisode est la possibilité de créer un personnage et de découvrir un mode entièrement dédié au solo. Notre personnage pourra ensuite rejoindre un Hub central et rejoindre d’autres joueurs dans des parties multijoueur classiques, mais également d’autres plus loufoques.



Rendez-vous sur le ring le 3 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, donc ! Il sera cependant possible d'y jouer avant pour certains rares élus via diverses phases de bêtas fermées, ou encore à l'occasion d'une bêta ouverte qui ne saurait tarder.