Diablo IV : Blizzard promet des extensions tous les ans !

Diablo IV

Après un longtemps controversé Diablo III, Blizzard signe avec ce quatrième opus une performance presque inespérée : en mélangeant les meilleurs éléments de chaque titre, nous voilà avec un très solide et macabre hack and slash qui saura occuper les adeptes de longues heures durant, malgré un monde ouvert insuffisamment exploité et une certaine dose de recyclage. Sa note reflète l'état actuel du jeu, mais le endgame prometteur pourrait valoir un point de plus (ou de moins ?).