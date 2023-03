Diablo IV sera-t-il disponible sur le Game Pass dès sa sortie ?

Rod Fergusson, manager de la licence (et anciennement directeur de The Coalition, studio développant la licence Gears) a ainsi apporté une réponse qui risque d'en décevoir plus d'un en amont des phases d'accès anticipé et de bêta ouverte à venir ce mois-ci. « C'est génial de voir l'excitation autour de la bêta de Diablo IV. Nous avons eu plusieurs questions à propos du jeu et du Game Pass, et je tiens à vous dire que nous n'avons pas de plans à ce sujet. »