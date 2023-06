Diablo IV : quand la première saison va-t-elle démarrer ? Vous le saurez bientôt

Si le fonctionnement des saisons de Diablo IV s'inspire de l'extension du troisième opus, nous devrions nous attendre à l'introduction d'une ou plusieurs mécaniques plus ou moins nouvelles visant à apporter un peu de fraîcheur à la boucle de gameplay. Nous avions déjà eu des échos laissant miroiter le retour des mots runiques, élément présent dans Diablo II et permettant d'ajouter de puissants effets à son équipement via des combinaisons de mots spécifiques.