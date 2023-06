Diablo IV : la première grosse mise à jour est là, qu'est-ce qu'elle change ?

Plus de peur que de mal finalement, et la vie continue sur Sanctuaire avec le déploiement du patch 1.0.3 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Parmi les éléments notables dans la note partagée par Blizzard et citée en source ci-dessous (mais en anglais), on trouve notamment de nombreuses modifications d'équilibrage. Fait assez rare pour être souligné, celles-ci ne présentent que des buffs à plusieurs niveaux pour chaque classe.

« Nous poursuivons nos efforts pour rendre les builds de chaque classe amusants et viables. En réponse aux retours de la communauté, ces changements visent notamment à rendre les compétences basiques plus impactantes, principalement durant la phase de levelling. Nous avons également amélioré des compétences qui étaient en deçà par rapport à leurs pairs, ainsi que quelques Aspects légendaires ».