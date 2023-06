Final Fantasy VII Rebirth : enfin du gameplay et une fenêtre de sortie pour la suite du Remake !

Square Enix a en effet souhaité corriger sa copie par rapport à la première partie, en offrant plus d'ouverture et d'exploration aux joueuses et joueurs. Il faudra donc s'attendre à un (très ?) vaste monde à découvrir avec Cloud et ses amis, en partie à dos de Chocobo.

Concernant le gameplay, il semblerait que le studio japonais n'entende pas foncièrement changer une équipe qui gagne, en conservant notamment l'aspect combats en temps réel avec pause tactique. En ce qui concerne l'histoire, qui s'annonce toujours plus sombre, il faudra attendre d'en voir plus au travers de la communication de Square Enix… ou manette en main courant début 2024 sur PS5. Les fans de Final Fantasy sur un petit Cloud ?