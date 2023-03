E3 annulé, quels sont les autres grands rendez-vous du jeu vidéo à ne pas manquer ?

Dans un esprit similaire à l'E3, le Summer Game Fest organisé par l'influent Geoff Keighley s'est placé depuis sa genèse en 2020 comme un concurrent direct à la grand-messe du jeu vidéo. Il lui aura finalement survécu grâce à un format plus adapté aux médias d'aujourd'hui, et à l'époque plus adapté aux normes sanitaires.

Son organisateur s'est également positionné depuis quelques années comme une personnalité phare de l'industrie, avec un très beau carnet d'adresses comptant notamment un certain Hideo Kojima. Geoff Keighley a ainsi pu récupérer des annonces exclusives d'ampleur comme la date de sortie d'Elden Ring en 2021, ou le mode multijoueur standalone de The Last of Us en 2022.