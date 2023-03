E3 2023 : Ubisoft abandonne à son tour, le salon déjà condamné ?

En 2017, la grand messe annuelle du jeu vidéo qu'est l'E3 a pris un sacré virage. Jusque-là réservé à la presse et aux professionnels, le salon s'ouvre complètement au public. Pourtant, le déclin était déjà en marche, et dès 2019, Sony a décidé de faire cavalier seul. Exposer sur le salon était devenu trop cher, et les moyens de réaliser des conférences en ligne se sont démocratisés.

Nombreux sont donc les éditeurs à avoir organisé leurs événements en dehors du Convention Center, tout en restant très lié à la première quinzaine de juin. La pandémie est ensuite passée par là, le Summer Game Fest de Geoff Keighley a pris de l'ampleur aux côtés d'autres événements, et l'E3 a été annulé plusieurs fois ou organisé à distance. L'E3 n'a donc pas eu lieu en 2022, et on nous promettait un retour en fanfare cette année sous l'égide de Reedpop (PAX, NYCC).

Il s'agit de physiquement rouvrir les portes du Convention Center et d'accueillir aussi bien les professionnels que le public avec des jours dédiés. Les 13, 14 et 15 juin seront donc réservés aux acteurs de l'industrie, tandis que les 15 et 16 juin seront ouverts au public. Quoi qu'il en soit, l'ESA et Reedpop n'évoquent pas encore la possibilité d'annuler l'E3, mais au regard de la dynamique, il pourrait bien s'agir du dernier.