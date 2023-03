Microsoft non plus ? Pourquoi les géants du jeu vidéo ignorent-ils l'E3 ?

Le géant de l'informatique a confirmé qu'il ne participerait pas à l'évènement qui se déroulera en juin prochain. Xbox ne tiendra pas de stand consacré à ses nouveautés, et ne tiendra pas sa traditionnelle conférence à l'ouverture de l'évènement.

Microsoft est le dernier des trois mastodontes du jeu vidéo à snober l'E3. Nintendo ne participe plus à l'E3 depuis plusieurs années déjà, et Sony a aussi choisi de ne plus participer non plus à l'évènement. L'entreprise japonaise n'a pas encore confirmé ou infirmé sa présence, mais il y a fort à parier qu'il ne prenne pas la peine de venir à Los Angeles.

Microsoft prendra néanmoins la parole à l'occasion de l'E3 Digital Week et a annoncé la tenue d'un évènement en ligne, le Xbox Games Showcase, pour présenter au monde les dernières bandes-annonces de ces jeux à venir dans les prochains mois.