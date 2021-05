E3 2021 : la liste des participants s'allonge avec Square Enix ou encore Bandai Namco

Après l'annulation du salon l'année dernière, l'E3 passe au tout dématérialisé et promet beaucoup de contenu entre les 12 et 15 juin 2021. Début avril, un communiqué annonçait la venue de Nintendo, Microsoft, Take-Two, Warner Bros. ou encore celle de Capcom. Par ailleurs, Ubisoft a d'ores et déjà daté sa conférence (le 12 juin à 21 h 00) et Konami s'est retiré de l'événement pour des raisons de planning.