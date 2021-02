E3 2021 : une édition en dématérialisé est prévue

Ainsi, cet E3 2021 prendrait la forme de trois journées de live sur Twitch, YouTube et l'ensemble des réseaux sociaux, du 15 au 17 juin. Les organisateurs souhaiteraient mettre en place plusieurs conférences d'une durée de 2 heures chacune avec les éditeurs, influenceurs et les différents médias partenaires. Une cérémonie de remise de prix et une soirée preview le 14 juin seraient aussi à l'étude.