Square Enix rejoint la liste des participants à l'E3 2021

Pour cette édition 2021 en numérique, de nombreuses sociétés, telles que Nintendo, Konami, Capcom et Take-Two Interactive, ont déjà répondu à l’appel. Square Enix, elle, avait décidé de se faire quelque peu discrète à ce sujet et n’apparaissait pas dans la liste, certes partielle à l’époque, des partenaires de l’ESA.

Ce n’est que tout récemment que Yosuke Matsuda, le dirigeant de la société tokyoïte, a distillé quelques indices à propos de la présence de son studio lors de l’événement. Il indiquait qu’une annonce était prévue au cours du mois de juin. Soit en pleine période de l’E3 qui se déroule, rappelons-le, du 12 au 15 juin 2021.

Or, l’officialisation dans le cadre de la cérémonie est toujours en attente de confirmation. De ce fait, tout n'est pas encore très clair : l’éditeur réserve-t-il sa palanquée d’annonces et de révélations à une conférence programmée au sein de l’E3 ou non ?

Autre cas de figure, la firme japonaise pourrait uniquement divulguer ses plans quant à l’avenir à travers les conférences des constructeurs qui auront lieu durant le salon.