E3 2021 : plusieurs éditeurs annoncent leur présence, EA et Sony seront absents

Ainsi, Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros. et Koch Media sont les premiers à officialiser leur « présence » à cet E3 2021 virtuel. Ce n'est qu'un début, puisque d'autres éditeurs devraient être annoncés dans les semaines qui viennent. Hélas, certains ont décidé de rester dans leur coin.



C'est le cas de Square Enix, Bandai Namco, Electronic Arts, SEGA, Activision Blizzard et Sony Interactive Entertainment. Le constructeur japonais avait déjà snobé la précédente édition en 2019. Les organisateurs déclarent aussi travailler avec les plus grands médias pour faire de cet E3 2021 un événement totalement gratuit pour tout le monde. Le site de cet Electronic Entertainment Experience est en ligne et promet quatre heures de live par jour. Rendez-vous en juin !