Ni Microsoft, ni Nintendo, ni Sony : la grand-messe du jeu vidéo désertée par les plus grands

De son côté, Nintendo a montré avec ses Nintendo Direct qu’elle n’avait plus nécessairement besoin de la lumière de l’E3. En outre, le salon se tiendra un mois après la parution de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sortie majeure de la Nintendo Switch et l'un des 10 jeux que nous attendons le plus en 2023. Il est probable que la firme nippone n’ait donc rien très excitant à annoncer en juin.