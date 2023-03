Une PS5 Slim fuite via un listing chez un e-commerçant, faut-il y croire ?

Il y est fait mention d'une PS5 « avec un nouveau look, plus fin, proposant une immersion et des visuels HDR à couper le souffle grâce à des couleurs vibrantes, pour un usage de jeu ou pour regarder des films et séries en streaming ».

Sauf qu'il n'a pas fallu longtemps pour relever qu'il s'agit, au mieux d'un listing très en avance, au pire d'une supercherie. En effet, l'information sur le site The Good Guys était déjà présente depuis 2021, le descriptif étant le même que celui de la PS4 Slim à l'époque. Le e-commerçant n'a donc vraisemblablement que remplacé le « 4 » par un « 5 », et le tour était joué.