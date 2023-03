Envers et contre tout, une PS5 Pro dans les cartons chez Sony ?

Outre la PS5 Pro, une refonte du modèle original serait également dans les cartons, prévoyant de le remplacer et de disposer d'un lecteur Blu-ray amovible. Cette nouvelle mouture de la PS5 devrait arriver fin de cette année et faire l'objet d'une présentation par Sony d'ici quelques mois, en-dehors d'un E3 2023 qui s'annonce bien vide.

Tom Henderson cite une de ses sources indiquant que ce nouveau modèle « n'est que le début des nouveautés qui arriveront sur cette génération de consoles PlayStation ». En parlant de génération, de récentes rumeurs évoquent déjà des plans pour une PS6. La petite sœur de la PS5 pourrait ainsi arriver à l'horizon 2028, ce qui cadrerait avec le calendrier de sortie de ses prédécesseuses.

Sony porte donc beaucoup d'espoirs sur sa branche gaming, et envisage notamment d'écouler 30 millions de PS5 lors de l'année fiscale 2023. Reste à voir si le nouveau modèle avec lecteur détachable a priori attendu en fin d'année contribuera aux prédictions ambitieuses du fabricant et si la sortie d'un modèle Pro l'année suivante aura véritablement lieu ou non.