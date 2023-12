Notre top 10 des meilleurs jeux vidéo en 2023

Chaque jeu Zelda est un phénomène en soi chez Clubic, et Tears of the Kingdom n'a certainement pas dérogé à la règle. Suite du déjà magistral Breath of the Wild, cet opus vient perfectionner une formule qui a profondément chamboulé la manière de concevoir un jeu en monde ouvert. Familière et pourtant construite différemment avec maestria par rapport à son illustre aînée, cette nouvelle aventure de Link se doit d'être dans la bibliothèque de quiconque possède une Nintendo Switch.