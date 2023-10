Le top 5 des jeux vidéo à ne pas manquer en octobre

Toujours sur la thématique de licences qui font un retour remarqué, place à un Souls-like du nom de Lords of the Fallen. Lies of P occupait cette place dans notre 5 des jeux en septembre, et il est logique compte tenu de notre amour du genre que ce titre de HexWorks lui succède. Après un premier essai en 2014 pas vraiment concluant, ce nouveau titre portant le même nom semble nettement plus intéressant à tous les égards. Verdict le 13 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Outre une direction artistique qui rappelle forcément beaucoup celle des jeux Dark Souls ou Elden Ring, Lords of the Fallen se distingue nettement par bien des aspects. En tête de liste : un univers séparé entre le monde des vivants et celui des morts. Il s'agira donc d'évoluer entre ces deux plans pour abattre des adversaires très coriaces et variés au travers d'un gameplay offrant une grande liberté et un certain dynamisme. Un programme alléchant que nous… mourrons (à plusieurs reprises, sans doute) d'envie de découvrir.