Disney : y a-t-il trop de films et séries Marvel et Star Wars ?

Marvel Studios et Lucasfilm ont été rachetés pour 4 milliards de dollars chacun, respectivement en 2009 et 2012, et n'ont depuis cessé de produire séries et longs-métrages. Si le dernier film Star Wars a vu le jour en 2019, les films de super-héros ne semblaient plus s'arrêter. Néanmoins, les résultats des derniers, et notamment du dernier Ant-man, ont fini par siffler la fin de la partie.