Ces séries HBO pourraient bien arriver sur Netflix

Si en France les séries HBO ont historiquement été licenciées chez OCS, puis plus récemment sur le Pass Warner de Prime Video, aux États-Unis elles sont presque toujours restées exclusivement chez son propriétaire, à savoir Warner Bros. Discovery. Aujourd'hui, c'est donc son nouveau service Max qui est le seul à proposer Game of Thrones, The Last of Us et Euphoria. Mais cela pourrait bien changer.