Le Pass Warner arrive aujourd'hui sur Prime Video, quelles séries nous réserve-t-il ?

Impossible de lister toutes les séries de qualité chez HBO, mais citons tout de même Game of Thrones, Succession (dont l'ultime saison arrivera dès le 27 mars via cet abonnement), House of the Dragon, Chernobyl, Euphoria et les dizaines de shows désormais classiques diffusées au fil des années. HBO propose également quelques films, malheureusement rarement au niveau de ses séries. Relevons en passant que, pour le moment, The Last of Us reste accessible directement avec l'abonnement Prime Video. Reste à voir si la série HBO à succès ne sera pas plus tard rapatriée derrière le Pass Warner.