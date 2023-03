Le Pass Warner avec tout HBO dévoile son prix et son contenu chez Prime Video

De plus, le compte Twitter de Prime Video évoque le fait que Game of Thrones sera proposée en 4K. Une bonne nouvelle étant donné qu'OCS se limitait à du 1080p et que The Last of Us sur Prime Video souffre de la même limitation.

Reste d'ailleurs à voir si cette dernière restera accessible directement dans le catalogue principal de Prime Video, ou sera rapatriée dans le Warner Pass maintenant que la diffusion de sa première saison est terminée. Enfin, des séries comme Rick & Morty ou Harley Quinn proposeront-elles leurs futurs épisodes sur le Warner Pass dès leur sortie outre-Atlantique ou faudra-t-il patienter ? L'avenir nous le dira.