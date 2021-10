Miracle Workers : faire une bonne série d'anthologie, c'est pas sorcier

La deuxième saison se nourrit d'ailleurs sans se cacher des vibes Monty Python, et on voit acteurs et actrices s'amuser très clairement dans leurs rôles. Notons en passant que les personnages incarnés par Geraldine Viswanathan sont généralement les plus motivés et les plus forts, ceux qui tirent vers le haut les rôles de Buscemi et Radcliff, souvent perdus ou perchés.