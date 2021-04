Man Seeking Woman : l'humour passionnel qui brûle au troisième degré

Créée par Simon Rich et d'ailleurs basée sur son livre The Last Girlfriend on Earth, la série a été diffusée sur la chaîne souvent décalée FXX (You're the Worst, Archer…). Et pour cause, cette sitcom en 3 saisons de 10 épisodes ne ressemble à rien de connu. Elle est aussi, malheureusement, très difficile à trouver aujourd'hui, tant elle est passée sous le radar de bien des spectateurs lors de sa diffusion. Mais qu'à cela ne tienne !