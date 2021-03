Rectify : préparez-vous pour 4 saisons de dépression ferme

Après des années à regarder des séries quotidiennement, un constat s'impose : je les préfère généralement éloignées le plus possible du quotidien, du drame social contemporain, si ce n'est carrément du réel. La raison à cela est évidente : lorsque je suis devant ma télévision, j'essaie au maximum de m'échapper de la réalité, et de me divertir pleinement en oubliant la lourdeur et les tracas qui m'entourent. Or, rien de mieux pour cela que la science-fiction, ou la fantasy, et leurs univers atypiques, par exemple.