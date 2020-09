Dispatches from Elsewhere, l'atypique et sensible série de Jason Segel, sort 2020 des limbes

Si vous saviez comme j'ai eu hâte, tout l'été, qu'arrive septembre. D'abord pour une hypothétique baisse de thermostat, (non, cette chronique n'a pas été écrite en caleçon, vous n'avez aucune preuve), et, surtout, pour pouvoir débuter cette saison 4 du Veilleur d'écran[s].

Certes, les précédents mois ont été l'occasion de proposer des Replays et autres guides des meilleures séries originales Netflix, Amazon, Canal+ ou OCS, mais écrire une véritable chronique m'a sincèrement manqué…

D'autant que pour ouvrir le bal, je vais vous parler de LA série qui, pour le moment, m'a le plus conquis en 2020 - et que je n'ai eu de cesse de conseiller à qui voulait bien l'entendre (et aux autres aussi, d'ailleurs) : Dispatches from Elsewhere.